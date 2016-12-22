Специалисты "Вологдаэнерго" оперативно восстановили электроснабжение части населения Вологды

Розыгрыш умных часов
8 января 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «России») в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей, которые остались без света из-за повреждений на потребительской ПС «Ява».
По причине этих повреждений отключилась ПС «Луговая» 1 и ПС «Луговая» 2 классом напряжения 110 кВ, входящих в зону ответственности сетевой организации.
В течение полутора часов энергетики оперативно изменили схему и перезапитали всех потребителей на своих сетях. Сейчас энергооборудование филиала работает в штатом режиме и все жители города записаны по нормальной схеме.