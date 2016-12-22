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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Вологдаэнерго" оперативно восстановили электроснабжение части населения Вологды

Специалисты Вологдаэнерго оперативно восстановили электроснабжение части населения Вологды

8 января 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «России») в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей, которые остались без света из-за повреждений на потребительской ПС «Ява».
 
По причине этих повреждений отключилась ПС «Луговая» 1 и ПС «Луговая» 2 классом напряжения 110 кВ, входящих в зону ответственности сетевой организации.
 
В течение полутора часов энергетики оперативно изменили схему и перезапитали всех потребителей на своих сетях. Сейчас энергооборудование филиала работает в штатом режиме и все жители города записаны по нормальной схеме.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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