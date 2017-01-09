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Отраслевые новости: Россия

Два человека выпрыгнули из горящей гостиницы в Москве

Два человека выпрыгнули из горящей гостиницы в Москве

9 января 2017, 15:14
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Двое мужчин выжили в сильнейшем пожаре в Москве в здании гостиницы-ресторана «Тико» на Ярославском шоссе. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в столичной полиции, чтобы спастись, они выпрыгнули из окна.

«Оба пострадавшие — мужчины в возрасте 51 года и 42 лет. Старший из них — уроженец Ставропольского края, адрес проживания второго неизвестен. Оба с серьезными травмами находятся в реанимации», — сообщил источник.

Кроме того, в результате пожара погиб один человек. По предварительным данным, он скончался от отравления дымом.

Пожар в гостинице по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1 произошел в субботу утром. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Деревянная кровля здания полностью сгорела и развалилась.

В тушении пожара участвовали около 30 единиц техники и порядка 100 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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