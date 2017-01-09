Эффективность труда в ФСК ЕЭС выросла на 6%

Предварительные итоги 2016 года показывают, что производительность труда в ФСК ЕЭС выросла на 6% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом. Выполнение программ по управлению персоналом позволяет сохранить положительную динамику этого показателя до 2021 года.



Укомплектованность персоналом ФСК ЕЭС в 2016 году составила 97%, сохраняется низкий уровень текучести кадров, доля специалистов с высшим профессиональным образованием ежегодно растет и превышает 60%.



Общая численность персонала на конец года составила 22,1 тыс. человек. Средний возраст сотрудников на оптимальном уровне – 40,5 лет.



Проведенная работа по аудиту и анализу эффективности позволила более чем на треть снизить численность административно-управленческого персонала по отношению к 2013 году. Одним из этапов проекта стала подготовка и внедрение организационно-функциональной структуры, позволившая снизить уровень операционных расходов, выстроить четкие и прозрачные функциональные вертикали управления, увеличить норму управляемости и повысить эффективность деятельности компании в целом.



Почти 15 тыс. сотрудников ФСК ЕЭС, из них более 12,7 тыс. производственный персонал, в 2016 году участвовали в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации. В Центрах подготовки персонала ФСК реализуются 49 программ повышения квалификации и 17 программ профессионального обучения рабочим профессиям.



Особое внимание уделяется отработке практических навыков, в том числе с использованием компьютерных тренажерных комплексов. Проведены 343 контрольных противоаварийных тренировки. Центр подготовки за достижения в области обучения и развития стал обладателем Гран-при Премии «Хрустальная пирамида – 2016» в номинации «Лучший корпоративный университет года» и лауреатом премии «Управление талантами».



Для высококвалифицированных специалистов и молодежи, в том числе для привлечения на ключевые и отдаленные энергообъекты, действуют программы корпоративного содействия по улучшению жилищных условий, компенсации затрат на аренду жилья и обеспечению служебным жильем. Фонд служебного жилья, состоящий из 410 объектов в разных регионах, в декабре пополнился еще 33 квартирами в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В течение года жилищными программами охвачены более 1300 работников компании.



В 2016 году команды ФСК ЕЭС соревновались в турнирах среди команд топливно-энергетического комплекса по мини-футболу, волейболу, хоккею с шайбой, плаванию и настольному теннису. Состоялась Спартакиада ГТО, в которой более 200 сотрудников ФСК ЕЭС сдали нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Участники спортивных мероприятий отмечены благодарностями Министра энергетики РФ.



Рекордное количество компаний энергетической отрасли участвовали в VI Открытом шахматном турнире памяти Михаила Ботвинника, организованном ФСК ЕЭС и Научно-техническим центром компании – 170 шахматистов представляли 36 команд. В прошлом году была 21 команда. Впервые в турнире участвовали команды Минэнерго России, Сколковского института науки и технологий, МЭИ и Российского национального комитета СИГРЭ.



Более 1,5 тыс. детей работников ФСК ЕЭС побывали на энергообъектах компании в рамках дня открытых дверей. Для ветеранов электроэнергетики состоялись торжественные мероприятия, приуроченные Дню Победы и Дню энергетика.