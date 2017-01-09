Электросетевой комплекс МРСК Центра и Приволжья продолжает работу в усиленном режиме в условиях аномально низких температур

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9 января 2017, 13:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В связи с аномально низкими температурами в регионах присутствия компании, энергетики продолжают осуществлять круглосуточный контроль работы энергосистемы и мониторинг метеообстановки. В настоящее время оборудование электросетевого комплекса МРСК Центра и Приволжья функционирует в штатном режиме.
Напомним, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компания заранее приняла все необходимые меры. Накануне праздников специалисты МРСК Центра и Приволжья проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Кроме того, были усилены противопожарная и контртеррористическая защищенность производственных и бытовых помещений, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений. Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни поддерживалась наиболее надежная схема электроснабжения.
С 31 декабря на особый режим работы были переведены диспетчерские и технические службы, сотрудники оперативных и ремонтных бригад, дежурные подстанций филиалов и техническое руководство подразделений компании. На случай возникновения чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-восстановительных работ в филиалах МРСК Центра и Приволжья к оперативному реагированию были готовы 104 мобильных подразделений (701 чел. и 216 единиц техники), а также 416 аварийно-восстановительных бригад (1577 человек, 417 машин и 353 единицы спецтехники). Благодаря этому все локальные технологические нарушения, фиксировавшиеся в сетях в первых числах наступившего года, устранялись специалистами компании в кратчайшие сроки.
В настоящее время электросетевой комплекс МРСК Центра и Приволжья функционирует штатно. В связи с аномально низкими температурами в регионах присутствия энергокомпании, сетевики продолжают осуществлять круглосуточный контроль работы энергосистемы и мониторинг метеообстановки.