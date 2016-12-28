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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетические объекты Пермского филиала "Т Плюс" надежно отработали в праздничные и выходные дни

Энергетические объекты Пермского филиала Т Плюс надежно отработали в праздничные и выходные дни

9 января 2017, 14:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В ходе новогодних каникул оборудование электростанций функционировало в штатном режиме: с нагрузкой, определяемой диспетчерским графиком, без отклонений и сбоев, несмотря на максимально низкие температуры наружного воздуха в этом периоде.

Для повышения надежности работы энергооборудования в праздничные новогодние дни с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года на энергообъектах «Т Плюс» в Пермском крае был установлен особый контроль над работой основного технологического оборудования. На всех энергообъектах компании для обеспечения бесперебойной работы были назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава и сформированы специальные бригады, осуществлявшие дежурство в круглосуточном режиме.

Благодаря предпринятым мерам, выработка и отпуск тепловой и электрической энергии осуществлялись без ограничений. В период с 31 декабря по 8 января не зафиксировано инцидентов, которые могли бы повлиять на надежное энергоснабжение потребителей. Необходимо отметить, что на завершающий период новогодних каникул пришлись самые сильные холода на текущую дату этого отопительного сезона. 7-8 января температура наружного воздуха опустилась ниже отметки -30 градусов по Цельсию в Перми и до -36 градусов в северных районах Пермского края.

Повышенный режим ответственности оправдывает себя. Итог праздничных дней – бесперебойная работа всех 11 электростанций филиала «Пермский», а также тепловых сетей и их полная готовность к взятию утреннего максимума нагрузки 9 января 2017 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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