Энергетические объекты Пермского филиала "Т Плюс" надежно отработали в праздничные и выходные дни

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 14:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В ходе новогодних каникул оборудование электростанций функционировало в штатном режиме: с нагрузкой, определяемой диспетчерским графиком, без отклонений и сбоев, несмотря на максимально низкие температуры наружного воздуха в этом периоде.
Для повышения надежности работы энергооборудования в праздничные новогодние дни с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года на энергообъектах «Т Плюс» в Пермском крае был установлен особый контроль над работой основного технологического оборудования. На всех энергообъектах компании для обеспечения бесперебойной работы были назначены ответственные дежурные из числа руководящего состава и сформированы специальные бригады, осуществлявшие дежурство в круглосуточном режиме.
Благодаря предпринятым мерам, выработка и отпуск тепловой и электрической энергии осуществлялись без ограничений. В период с 31 декабря по 8 января не зафиксировано инцидентов, которые могли бы повлиять на надежное энергоснабжение потребителей. Необходимо отметить, что на завершающий период новогодних каникул пришлись самые сильные холода на текущую дату этого отопительного сезона. 7-8 января температура наружного воздуха опустилась ниже отметки -30 градусов по Цельсию в Перми и до -36 градусов в северных районах Пермского края.
Повышенный режим ответственности оправдывает себя. Итог праздничных дней – бесперебойная работа всех 11 электростанций филиала «Пермский», а также тепловых сетей и их полная готовность к взятию утреннего максимума нагрузки 9 января 2017 года.