Ежегодный семинар АББ по приводной технике для ключевых заказчиков Республики Беларусь

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9 января 2017, 12:57
Рубрика: Новости компаний
Метки: АББ
13-15 декабря 2016 года недалеко от поселка Плиса (Республика Беларусь) состоялся семинар для ключевых заказчиков «Энергосберегающие технологии и высокоэнергоэффективное приводное оборудование компании АББ», в рамках которого был представлен перечень существующего продуктового портфолио приводного оборудования, а также инновационные разработки.
Уютный комплекс «Плисса» на три дня стал площадкой, на которой специалисты обменялись опытом и представили инновационные решения и продукты АББ. Особое внимание собравшиеся уделили вопросу энергоэффективности.
Специалисты компании АББ подготовили для участников семинара актуальные для белорусского рынка темы. В частности, региональный менеджер по продажам двигателей и генераторов АББ в Финляндии рассказал о новых сериях высоковольтных электродвигателей – NMI, NXR, особо отметил техническую гибкость и высокую удельную мощность новых серий электродвигателей, а также совокупную стоимость владения. Широко осветил последние разработки приводов переменного тока среднего напряжения серий ACS2000, ACS580MV специально приехавший на это мероприятие региональный менеджер по продажам приводов АББ в Швейцарии Григорий Абрамов, который показал на реальных примерах сравнение существующих топологий схемных решений приводов среднего напряжения.
В ходе презентаций звучало много вопросов по представленному оборудованию и решениям, особенностям эксплуатации и других, на которые специалисты АББ давали квалифицированные ответы. В семинаре приняли участие около 22 специалистов, среди них – сотрудники ЗАО "СИПР с ОП", ОАО "ГИАП", ОАО "Белгорхимпром", УП "Калийпроект", ЗАО "Ремеза", ОАО "БМЗ-управляющая компания холдинга "БМК", ООО "ИГЭиА", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ОАО "ЛМЗ Универсал", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан".
Мероприятие вызвало большой интерес со стороны специалистов, была отмечена важность технической и информационной поддержки АББ в Беларуси.