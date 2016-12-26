Филиал "Владимирэнерго" повышает надёжность электроснабжения потребителей Суздальского района Владимирской области

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей энергетики филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реконструируют и ремонтируют распределительные сети напряжением 10-6-0,4 киловольт (кВ) в различных районах региона 33.
Суздальский район Владимирской области – территория активного развития. Здесь полным ходом идёт коттеджно – дачное строительство, появляются новые предприятия, ряд сельских населённых пунктов входит в состав областного центра, города Владимира. Чтобы обеспечить надёжность и качество электроснабжения потребителей района филиал «Владимирэнерго» реконструирует существующие сети: на воздушных линиях электропередачи голый провод заменяется на самонесущий изолированный большего сечения, вместо деревянных опор устанавливаются железобетонные, вместо перегруженных трансформаторов монтируются энергоэффективные трансформаторы увеличенной мощности.
В результате за 2016 год в Суздальском районе обновлённые участки сети и более мощные трансформаторы появились в сёлах Суворотское, Воскресенская Слободка, Новое, Выселки, Сновицы, Суромна, Лунёво, Добрынское, поселке Сокол, деревнях Суходол и Сельцо.
В рамках выполнения ремонтной программы энергетиками филиала «Владимирэнерго» на территории Суздальского района от древесно-кустарниковой растительности было расчищено 15 га просек под воздушными линиями (ВЛ) 6-10-0,4 кВ, отремонтировано 14,4 км распределительных сетей, заменена 161 опора ВЛ, осуществлён ремонт 19 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.