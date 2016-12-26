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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Владимирэнерго" повышает надёжность электроснабжения потребителей Суздальского района Владимирской области

Филиал Владимирэнерго повышает надёжность электроснабжения потребителей Суздальского района Владимирской области

9 января 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей энергетики филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реконструируют и ремонтируют распределительные сети напряжением 10-6-0,4 киловольт (кВ) в различных районах региона 33.

Суздальский район Владимирской области – территория активного развития. Здесь полным ходом идёт коттеджно – дачное строительство, появляются новые предприятия, ряд сельских населённых пунктов входит в состав областного центра, города Владимира. Чтобы обеспечить надёжность и качество электроснабжения потребителей района филиал «Владимирэнерго» реконструирует существующие сети: на воздушных линиях электропередачи голый провод заменяется на самонесущий изолированный большего сечения, вместо деревянных опор устанавливаются железобетонные, вместо перегруженных трансформаторов монтируются энергоэффективные трансформаторы увеличенной мощности.

В результате за 2016 год в Суздальском районе обновлённые участки сети и более мощные трансформаторы появились в сёлах Суворотское, Воскресенская Слободка, Новое, Выселки, Сновицы, Суромна, Лунёво, Добрынское, поселке Сокол, деревнях Суходол и Сельцо.

В рамках выполнения ремонтной программы энергетиками филиала «Владимирэнерго» на территории Суздальского района от древесно-кустарниковой растительности было расчищено 15 га просек под воздушными линиями (ВЛ) 6-10-0,4 кВ, отремонтировано 14,4 км распределительных сетей, заменена 161 опора ВЛ, осуществлён ремонт 19 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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