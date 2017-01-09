 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Гидроагрегат № 5 Новосибирской ГЭС выведен в плановый ремонт

Гидроагрегат № 5 Новосибирской ГЭС выведен в плановый ремонт

9 января 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

Обсудить на форуме

207 просмотров

На Новосибирской ГЭС выведен в плановый текущий ремонт гидроагрегат № 5. Ремонтные работы проводятся в рамках среднесрочной производственной программы филиала на 2016-2021 гг.

Плановый ремонт гидроагрегата № 5 продлится до 02 февраля 2017 года. Специалисты гидростанции и АО «Гидроремонт-ВКК» отремонтируют основное и вспомогательное оборудование гидроагрегата, проверят системы регулирования, автоматики и релейных защит.

Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме, в эксплуатации находятся пять гидроагрегатов. Гидроагрегат № 3 в плановом техническом перевооружении.

Плановый ремонт необходим для поддержания оборудования в постоянной готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период, в период весеннего половодья и своевременного выполнения команд Системного оператора.

Компания: ПАО "РусГидро"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!