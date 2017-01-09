Гидроагрегат № 5 Новосибирской ГЭС выведен в плановый ремонт

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
На Новосибирской ГЭС выведен в плановый текущий ремонт гидроагрегат № 5. Ремонтные работы проводятся в рамках среднесрочной производственной программы филиала на 2016-2021 гг.
Плановый ремонт гидроагрегата № 5 продлится до 02 февраля 2017 года. Специалисты гидростанции и АО «Гидроремонт-ВКК» отремонтируют основное и вспомогательное оборудование гидроагрегата, проверят системы регулирования, автоматики и релейных защит.
Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме, в эксплуатации находятся пять гидроагрегатов. Гидроагрегат № 3 в плановом техническом перевооружении.
Плановый ремонт необходим для поддержания оборудования в постоянной готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период, в период весеннего половодья и своевременного выполнения команд Системного оператора.