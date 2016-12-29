Контролеры филиала "Удмуртэнерго" пресекали хищение электроэнергии и в праздничные дни

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 12:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Несмотря на праздничные дни контролеры филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были на рабочем посту. Специалисты компании проводили мероприятия по предотвращению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.
Напомним, что в 2016 году специалистами Удмуртэнерго было проведено 1223 рейда по выявлению фактов несанкционированного потребления электроэнергии. В ходе рейдов было составлено 183 акта бездоговорного потребления электроэнергии (1 321 тыс. кВт.ч) и 399 акта безучетного потребления электроэнергии (3 109 тыс. кВт.ч).
Кроме рейдов, в филиале ведется оптимизация договорной работы с целью сокращения сроков техприсоединения. Эти мероприятия также направлены на снижение случаев самовольного подключения к электросетям.
- Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надежность электроснабжения дисциплинированных потребителей, - напоминает жителям республики директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. - Неучтенное потребление часто становится причиной перепадов напряжения в сети, сбоев подачи электроэнергии, тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса республики.
Совместные действия по борьбе с хищениями электроэнергии позволят обезопасить электросетевой комплекс и обеспечить надежное и качественное электроснабжение добросовестных потребителей. Горячая линия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.