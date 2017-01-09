Контрольный съем показаний увеличил полезный отпуск электроэнергии в Адыгейском энергорайоне на 750 тысяч кВт∙ч

Специалисты Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в течение одного дня провели контрольный съем показаний приборов учета электроэнергии у 8,5 тысяч потребителей. В результате полезный отпуск электроэнергии увеличился на 750 тысяч кВт∙ч.



Специалисты Адыгейского филиала Кубаньэнерго совершили подворные обходы частных домовладений в 10 населенных пунктах Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского районов и города Майкоп Республики Адыгея, Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края.



С целью повышения эффективности энергоучета Адыгейские электрические сети проводят регулярные рейды по проверке схем и приборов учета, контрольные съемы показаний, что позволяет сократить кассовый разрыв за отчетный период и увеличить полезный отпуск. Наряду с этим энергетики проводят работы по установке выносных пунктов учета электроэнергии, замене вводов в домовладения с использованием антивандального самонесущего изолированного провода.



– С началом нового 2017 года мы планируем начать второй этап автоматизации учета с внедрением высокотехнологичных счетчиков, способных дистанционно передавать данные об энергопотреблении. «Умные» приборы в количестве 2,8 тысяч штук будут установлены потребителям в Кошехабльском и Шовгеновском районах республики, – говорит директор Адыгейских электрических сетей Владимир Папуков.



Кубаньэнерго напоминает, вмешательство в работу приборов учета электроэнергии, бездоговорное и безучетное энергопотребление электроэнергии – это правонарушения, влекущие за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы (ст.165 УК РФ, ст. 7.19 КоАП РФ).



В 2016 году ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).



Уважаемые потребители электроэнергии! Если Вы стали свидетелями фактов энерговоровства, просим сообщить об этом по телефону горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России). Анонимность гарантируется.