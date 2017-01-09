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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подключило к сетям Строгановский дворец

Ленэнерго подключило к сетям Строгановский дворец

9 января 2017, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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Дочерняя компания ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СПб ЭС») обеспечила 1 МВт дополнительной мощности зданию Строгановского дворца на Невском проспекте. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Юсуповская».

Специалисты «СПб ЭС» проложили кабельные линии 04, кВ к электроустановкам заявителя. Максимальная мощность присоединения составила 1 МВт по второй категории надежности, из них – 661кВт по первой категории надежности.

Дворец Строгановых был построен на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки в 1753-54 гг. по проекту Франческо Бартоломео Растрелли. Это один из наиболее ярких образцов русского барокко. С 1988 года здание является филиалом Русского музея. На постоянной экспозиции в нем представлены образцы русского ампира – декоративно-прикладное искусство времен царствования Александра Первого, а также уникальный Минералогический кабинет, выполненный Андреем Воронихиным.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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