"Ленэнерго" подключило к сетям Строгановский дворец

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Дочерняя компания ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СПб ЭС») обеспечила 1 МВт дополнительной мощности зданию Строгановского дворца на Невском проспекте. Источником питания стала подстанция 110 кВ «Юсуповская».
Специалисты «СПб ЭС» проложили кабельные линии 04, кВ к электроустановкам заявителя. Максимальная мощность присоединения составила 1 МВт по второй категории надежности, из них – 661кВт по первой категории надежности.
Дворец Строгановых был построен на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки в 1753-54 гг. по проекту Франческо Бартоломео Растрелли. Это один из наиболее ярких образцов русского барокко. С 1988 года здание является филиалом Русского музея. На постоянной экспозиции в нем представлены образцы русского ампира – декоративно-прикладное искусство времен царствования Александра Первого, а также уникальный Минералогический кабинет, выполненный Андреем Воронихиным.