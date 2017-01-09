МРСК Северного Кавказа обеспечила стабильное электроснабжение в период новогодних каникул

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9 января 2017, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В период праздничных дней с 31 декабря 2016 г. по 9 января т.г. распределительный сетевой комплекс МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») в полном объеме обеспечил электроэнергией потребителей семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Благодаря готовности дежурного персонала к нештатным ситуациям и неблагоприятным погодным условиям серьёзных случаев, приведших к перебоям в электроснабжении потребителей, отмечено не было.
В этот период на воздушных линиях электропередачи преимущественно в Ставропольском крае выполнено 15 плавок гололедно-изморозевых отложений.
На время праздничных дней в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Северного Кавказа» был сформирован оперативный штаб, несший круглосуточное дежурство.
На электросетевых объектах МРСК Северного Кавказа повсеместно повышался режим охраны и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, усиливался комплекс противопожарных мероприятий.
В постоянной готовности на случай нештатных ситуаций находились 36 мобильных бригад общей численностью 156 человек с 67 единицами авто- и спецтехники. Кроме того, для ликвидаций последствий нарушений электроснабжения дополнительно мог быть задействован внушительный резерв людей и техники.