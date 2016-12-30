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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Сибири: новый стандарт качества

МРСК Сибири: новый стандарт качества

9 января 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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В декабре 2016 года ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») успешно прошло сертификационный  аудит по новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

По результатам сертификационного аудита, проведенного специалистами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», МРСК Сибири признана соответствующей требованиям международного стандарта в отношении передачи, трансформации, распределения электрической энергии и технологического присоединения потребителей.

Впервые соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 компания подтвердила в 2010 году, а затем регулярно проходила очередные этапы инспекционного контроля. В 2015 году вышла новая версия стандарта - ISO 9001:2015, в которой наряду с системным и процессным подходами к управлению сделан акцент на риск-ориентированное мышление.

Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей

Необходимо отметить, что ПАО «МРСК Сибири» первой из МРСК заявилась и подтвердила свое соответствие версии стандарта 2015 года. Это результат усилий всех без исключения сотрудников Компании по каждому из направлений деятельности. Полученные сертификаты - наглядное подтверждение  лидирующих  (передовых) позиций Компании  в области устойчивого развития.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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