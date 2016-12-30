МРСК Сибири: новый стандарт качества

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9 января 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
В декабре 2016 года ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») успешно прошло сертификационный аудит по новой версии международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
По результатам сертификационного аудита, проведенного специалистами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», МРСК Сибири признана соответствующей требованиям международного стандарта в отношении передачи, трансформации, распределения электрической энергии и технологического присоединения потребителей.
Впервые соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 компания подтвердила в 2010 году, а затем регулярно проходила очередные этапы инспекционного контроля. В 2015 году вышла новая версия стандарта - ISO 9001:2015, в которой наряду с системным и процессным подходами к управлению сделан акцент на риск-ориентированное мышление.
Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей
Необходимо отметить, что ПАО «МРСК Сибири» первой из МРСК заявилась и подтвердила свое соответствие версии стандарта 2015 года. Это результат усилий всех без исключения сотрудников Компании по каждому из направлений деятельности. Полученные сертификаты - наглядное подтверждение лидирующих (передовых) позиций Компании в области устойчивого развития.