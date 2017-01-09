На развитие и поддержку промышленности в 2017 году выделят порядка 250 млрд. рублей

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал о мерах поддержки российской промышленности в новом году и дополнительном пакете решений для увеличения спроса на отечественную продукцию.



«Лимиты [бюджета, - RusCable.Ru] составят около 250 млрд рублей. Бюджет у нас делится на несколько составляющих. Во-первых, бюджет развития в части НИОКР по широкому направлению отраслей промышленности. Второе направление — это компенсация затрат по процентам на создание и модернизацию мощностей. Третье — продвижение продукции за счет компенсаций по скидкам. Последнее касается как внутреннего спроса, так и отдельного пакета решений по экспорту, который был принят правительством на трехлетний период и подтвержден на 2017 год. Меры поддержки распространяются и на компенсацию процентов по кредитам, и на часть затрат, которые предприятия несут по доставке своей продукции в части логистики», — рассказал министр.



По сравнению с суммой поддержки в 2016 финансирование в 2017 не претерпит существенных изменений. Кроме того, принято решение о выделении отдельного пакета средств в объеме 107,5 млрд рублей, для дополнительной поддержки спроса по отраслям промышленности — в первую очередь автопрома, сельхозмашиностроения, дорожно-строительной техники и легкой промышленности.



Отдельной мерой, впервые примененной в 2016 году, является компенсация скидок, которые предприятия будут предоставлять по пилотным партиям для потребителей в рамках импортозамещения — это касается прежде всего инвестиционного машиностроения. Названные меры применимы к продукции, которая только выходит на рынок. Это новый механизм, который будет использоваться для пилотных партий, а затем продукция будет реализовываться уже на рыночных условиях. Эта субсидия призвана помочь сделать первый шаг на рынок.



«Что касается индексов промышленного производства, здесь мы согласимся с мнением экспертов и Минэкономразвития в том, что в 2016 году будет около 0,5% роста. Что же касается обрабатывающих отраслей промышленности — тут ожидается значительное улучшение по сравнению с 2015 годом (в 2015 году — 94,6%, прогноз на 2016 год — 99,6%). Это будет хороший результат с учетом принятых мер поддержки. Притом общее снижение по обработке произошло в основном за счет металлургии и легковых автомобилей, которые достаточно серьезно влияют на общие индикаторы. В 2017 году, я уверен, по обработке у нас будет плюс. Боимся загадывать, но по нашим предположениям будет рост от 1 до 2%, исходя из индекса PMI (показатель спроса на продукцию инвестиционного машиностроения), который растет с июля. Сейчас индекс PMI находится на уровне 54%, что позволяет нам ожидать по итогам 2017 года оптимистичного сценария, если не произойдет никаких экономических коллапсов. В целом я думаю, что в следующем году мы будем близки к общим индикаторам по промпроизводству на уровне 1,1–1,6%», — сказал г-н Мантуров.