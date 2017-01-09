Новая программа инновационного развития ФСК ЕЭС: итоги первого года

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подводит итоги первого года реализации программы инновационного развития, рассчитанной до 2020 года. Компания разрабатывает технологии цифровой подстанции, снижения потерь, повышения качества электроэнергии, совершенствования композитных материалов и сверхпроводимости, а также удаленного управления энергообъектами и их безопасностью.



В 2016 году на подстанции 220 кВ «Тула» успешно завершилась опытно-промышленная эксплуатация системы автоматического пожаротушения с применением технологии тонкораспыленной воды для маслонаполненных трансформаторов, установленных на подстанциях 220 – 750 кВ. Испытания доказали, что применение технологии позволит сократить потребление воды до 6 раз и в три раза уменьшить время на тушение по сравнению с традиционными водяными системами тушения.



Завершена опытно-промышленная эксплуатация опытного образца малогабаритного устройства распределенной продольной компенсации для линий электропередачи 220 кВ. Устройства изменяют пропускную способность ЛЭП, обеспечивая оптимальное перераспределение потоков мощности между перегруженными и недогруженными линиями. Данное оборудование способно стать альтернативой строительству новых ЛЭП в плотной застройке городов и промышленных объектов, а также может рассматриваться в качестве эффективного технического инструмента для активно-адаптивных электрических сетей.



Состоялись испытания первой в России одностоечной двухцепной анкерно-угловой опоры типа УС 500-2/14 для линий электропередачи 500 кВ. Конструкция показала высокую стойкость к механическим воздействиям, гололедным и ветровым нагрузкам, а также при аварийных режимах, связанных с обрывом фазного провода или грозозащитного троса. Опоры установят на строящейся линии 500 кВ для подключения комплекса переработки углеводородного сырья в Западной Сибири. Применение двухцепных опор позволит отказаться от прокладки кабельных линий и в несколько раз сократить капитальные затраты на сооружение заходов 500 кВ. Проектирование и испытания двухцепной анкерной опоры для линий напряжением 500 кВ реализовано впервые за 40 лет.



Продолжаются испытания компонентов на основе высокотемпературной сверхпроводимости постоянного тока на напряжение 20 кВ, применение которых целесообразно в больших городах. Подобные технологии позволят снизить затраты на строительство энергообъектов, уменьшить площадь земельного участка под возведение линий электропередачи, сократить в 2-3 раза потери электроэнергии и улучшить экологию городов за счет снижения электромагнитных и тепловых воздействий. Компания намерена реализовать один из таких проектов до 2020 года между подстанциями 330 кВ «Центральная» и 220 кВ «РП-9» в г. Санкт-Петербург.



Вместе с разработкой опытных образцов ФСК ЕЭС за 2016 года зарегистрировала семь объектов интеллектуальной собственности в Роспатенте, из них 4 патента на изобретение и три свидетельства программное обеспечение.