Расширен ассортимент ТТИ 0,5S

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9 января 2017, 17:01
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента оборудования для промышленной и потребительской сфер и расширяет линейку трансформаторов тока ТТИ с классом точности 0,5S.
Ассортимент расширен 25 позициями с различными габаритами, номинальными первичными токами и номинальными вторичными нагрузками.
Трансформаторы тока 0,5S IEK® предназначены для высокоточного коммерческого учета электроэнергии в зависимости от нормативных требований и целей использования. Характеризуются диапазоном точности работы, расширенным в сторону малых первичных токов до 1% номинального значения — в отличие от трансформаторов тока класса точности 0,5 с погрешностью обмотки только до 5% номинального тока. Таким образом использование трансформаторов тока с классом точности 0,5S позволяет сократить недоучет электроэнергии в несколько раз при малой загрузке силовых трансформаторов.
Надежность и сохранение класса точности трансформаторов тока ТТИ IEK® при длительной эксплуатации подтверждается увеличенным межповерочным интервалом, который составляет 5 лет. Увеличение срока межповерочного интервала ТТИ IEK® на 1 год по сравнению с большинством трансформаторов тока, представленных на рынке, позволяет эксплуатирующим организациям сократить расходы на 25%.