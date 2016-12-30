Сетевики Башкирии не допустили перебоев энергоснабжения в новогодние каникулы

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9 января 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Несмотря на то, что погодные условия за первую неделю нового года создали немало трудностей, башкирские электросетевики не допустили перебоев энергоснабжения потребителей республики.
Практически по всей территории республики прошли обильные снегопады, а температурные перепады способствовали интенсивному гололедообразованию на проводах и грозотросах ЛЭП. Однако благодаря профессионализму и своевременным действия оперативного персонала ООО «Башкирэнерго» удалось избежать длительных перебоев в электроснабжении потребителей.
С 4 по 9 января в зоне ответственности четырех производственных отделений ООО «Башкирэнерго» - Белорецких, Белебеевских, Сибайских и Кумертауских сетей – было произведено 24 плавки гололеда, включая механическое удаление гололедных отложений. С 30 декабря по 9 января в магистральных сетях ООО «БСК» было произведено 20 плавок гололеда, в том числе и в новогоднюю ночь. Особых режимов в энергосистеме введено не было.
В ближайшие дни по данным синоптиков в Башкирии ожидается похолодание. Сетевики продолжают выполнять все необходимые меры для поддержания надежного и качественного энергоснабжения потребителей.