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Отраслевые новости: Энергетика

Сетевики Башкирии не допустили перебоев энергоснабжения в новогодние каникулы

Сетевики Башкирии не допустили перебоев энергоснабжения в новогодние каникулы

9 января 2017, 17:50
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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Несмотря на то, что погодные условия за первую неделю нового года создали немало трудностей, башкирские электросетевики не допустили перебоев энергоснабжения потребителей республики.

Практически по всей территории республики прошли обильные снегопады, а температурные перепады способствовали интенсивному гололедообразованию на проводах и грозотросах ЛЭП. Однако благодаря профессионализму и своевременным действия оперативного персонала ООО «Башкирэнерго» удалось избежать длительных перебоев в электроснабжении потребителей.

С 4 по 9 января в зоне ответственности четырех производственных отделений ООО «Башкирэнерго» - Белорецких, Белебеевских, Сибайских и Кумертауских сетей – было произведено 24 плавки гололеда, включая механическое удаление гололедных отложений. С 30 декабря по 9 января в магистральных сетях ООО «БСК» было произведено 20 плавок гололеда, в том числе и в новогоднюю ночь. Особых режимов в энергосистеме введено не было.

В ближайшие дни по данным синоптиков в Башкирии ожидается похолодание. Сетевики продолжают выполнять все необходимые меры для поддержания надежного и качественного энергоснабжения потребителей. 

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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