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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" подключили к электросетям семь важных объектов жизнеобеспечения для жителей Кунашакского района

Специалисты Челябэнерго подключили к электросетям семь важных объектов жизнеобеспечения для жителей Кунашакского района

9 января 2017, 14:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Энергетики Центральных электрических сетей завершили работы по подключению к электросетевому комплексу ОАО «МСРК Урала» - «Челябэнерго» семи водозаборных скважин в деревнях Большая Тюлякова, Большая Иркабаева, Султаева, Ямантаева и Юлдашева Кунашакского района Челябинской области.

Технологическое присоединение объектов на максимальную мощность 0,2 кВт осуществлено к воздушным линиям электропередачи 0,4 кВ от семи трансформаторных подстанций, получающих питание от ПС 35/10 кВ «Дружная». Благодаря слаженной работе энергетиков нормальное функционирование водозаборных скважин обеспечено уже сейчас.

Все работы проведены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». 

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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