Специалисты "Челябэнерго" подключили к электросетям семь важных объектов жизнеобеспечения для жителей Кунашакского района

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9 января 2017, 14:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Энергетики Центральных электрических сетей завершили работы по подключению к электросетевому комплексу ОАО «МСРК Урала» - «Челябэнерго» семи водозаборных скважин в деревнях Большая Тюлякова, Большая Иркабаева, Султаева, Ямантаева и Юлдашева Кунашакского района Челябинской области.
Технологическое присоединение объектов на максимальную мощность 0,2 кВт осуществлено к воздушным линиям электропередачи 0,4 кВ от семи трансформаторных подстанций, получающих питание от ПС 35/10 кВ «Дружная». Благодаря слаженной работе энергетиков нормальное функционирование водозаборных скважин обеспечено уже сейчас.
Все работы проведены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».