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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Кубаньэнерго прошли обучение на подмосковном заводе по изготовлению энергооборудования

Специалисты Кубаньэнерго прошли обучение на подмосковном заводе по изготовлению энергооборудования

9 января 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Армавирского филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») стали участниками обучающего семинара на заводе «Изолятор» в Подмосковье. Электрослесари изучили специфику процесса изготовления, сборки, хранения, установки и эксплуатации высоковольтного оборудования.

Программой обучения было предусмотрено знакомство кубанских энергетиков с производством, работой конструкторского бюро, испытательным центром завода, проведение теоретических занятий с техническими специалистами предприятия.

– Практика прохождения обучения специалистов-энергетиков на заводе-изготовителе позволит обеспечить эффективную эксплуатацию энергооборудования в зоне ответственности нашего филиала, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Постоянное повышение уровня профмастерства является залогом не только безопасного выполнения производственных задач, но и гарантией качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Завод «Изолятор» - старейший и крупнейший отечественный  завод-изготовитель энергооборудования. В 2016 году предприятие отметило 120 лет своего основания. Заводом выпущено более полумиллиона высоковольтных вводов, применяемых по всей стране, в том числе и на подстанциях в зоне ответственности Кубаньэнерго.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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