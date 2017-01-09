Специалисты Кубаньэнерго прошли обучение на подмосковном заводе по изготовлению энергооборудования

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Армавирского филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») стали участниками обучающего семинара на заводе «Изолятор» в Подмосковье. Электрослесари изучили специфику процесса изготовления, сборки, хранения, установки и эксплуатации высоковольтного оборудования.
Программой обучения было предусмотрено знакомство кубанских энергетиков с производством, работой конструкторского бюро, испытательным центром завода, проведение теоретических занятий с техническими специалистами предприятия.
– Практика прохождения обучения специалистов-энергетиков на заводе-изготовителе позволит обеспечить эффективную эксплуатацию энергооборудования в зоне ответственности нашего филиала, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Постоянное повышение уровня профмастерства является залогом не только безопасного выполнения производственных задач, но и гарантией качественного и надежного электроснабжения потребителей.
Завод «Изолятор» - старейший и крупнейший отечественный завод-изготовитель энергооборудования. В 2016 году предприятие отметило 120 лет своего основания. Заводом выпущено более полумиллиона высоковольтных вводов, применяемых по всей стране, в том числе и на подстанциях в зоне ответственности Кубаньэнерго.