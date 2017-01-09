В Крыму сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

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9 января 2017, 15:31
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, ТЭЦ
Ограничения подачи природного газа для крымских ТЭЦ сняты, сообщила пресс-секретарь компании "КрымТЭЦ" Татьяна Югош. В декабре компания в целях экономии природного газа частично перевела теплоэлектростанции республики на резервное топливо — мазут.
"Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве", — сказала Югош, передает РИА Новости.
В конце декабря президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Уже началась поставка газа в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ.
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