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Отраслевые новости: Россия

В Крыму сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

В Крыму сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

9 января 2017, 15:31
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, ТЭЦ

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Ограничения подачи природного газа для крымских ТЭЦ сняты, сообщила пресс-секретарь компании "КрымТЭЦ" Татьяна Югош. В декабре компания в целях экономии природного газа частично перевела теплоэлектростанции республики на резервное топливо — мазут.

"Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве", — сказала Югош, передает РИА Новости.

В конце декабря президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Уже началась поставка газа в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пусконаладочных работ.

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