В филиале "ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" введен режим повышенной готовности

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдающимися на территории Саратовской области (сильные осадки в виде снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедица, туман, усиление северного и северо-восточного ветра) решением Штаба в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») - «Саратовские распределительные сети» введен режим повышенной готовности.
Организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала и аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой, материалами и оборудованием. Ведется постоянный мониторинг оперативной обстановки, проводится учащенный контроль оборудования подстанций и участков воздушных линий в зонах эксплуатационной ответственности производственных отделений филиала «Саратовские РС».
Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам; о случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения сообщать по телефону «горячей линии» 8-800-775-16-42 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода.