В новогодние праздники производственные объекты Свердловского филиала "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании обеспечили энергобезопасность потребителей

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 17:21
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания» с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года работали в особом режиме.
Накануне новогодних праздников энергетики провели весь комплекс подготовительных мероприятий для обеспечения энергобезопасности региона, чтобы в праздничные дни ТЭЦ, котельные и тепловые сети работали устойчиво, без аварий.
На каждой теплоэлектроцентрали заблаговременно было подготовлено резервное оборудование и запас топлива. Это позволило работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. На необходимом уровне поддерживалось и возросшее в праздничные дни потребление теплоносителя в городах области. В филиале и на энергообъектах было организовано круглосуточное дежурство специалистов, на каждой ТЭЦ и тепловых сетях - аварийных бригад.
Энергоснабжение потребителей в праздничные дни прошло без сбоев и инцидентов, оборудование работало в штатном режиме, подачу тепла и горячей воды обеспечили в полном объеме. Сейчас работа энергообъектов проходит в плановом режиме, температура теплоносителя соответствует температуре наружного воздуха.