Во Франции введена в строй первая дорога - солнечная электростанция

В рамках проекта Solar Roadways, реализуемого на территории США, фотогальванические элементы солнечных батарей устанавливаются на поверхности покрытия автостоянок и городских площадей. Но по другую сторону Атлантического океана творятся еще более масштабные дела. 22 декабря 2016 года Сеголен Руаяль (Segolene Royal), французский министр, ответственный за альтернативную энергетику, официально открыл движение по экспериментальному участку дороги длиной в один километр, покрытой элементами солнечных батарей. Эта дорога находится в Нормандии и ее поверхность покрывает около 3 тысяч групп солнечных батарей Wattway. В среднем этот участок дороги будет вырабатывать 767 кВт*ч электричества в день, а в летний солнечный день ее пиковая отдача будет составлять 1500 кВт*ч. Вся вырабатываемая дорогой электрическая энергия будет расходоваться на снабжение одного из поселков, через который она проходит.



Начало дороги - солнечной электростанции находится в точке южного съезда с шоссе Route RD5 в Турувре (Tourouvre). Если быть более точными, то на поверхности дороги установлено 2880 специализированных фотогальванических панелей Wattway, конструкция которых позволяет им выдержать все воздействия, оказываемые на них при интенсивном движении автотранспорта. Панели дорожных солнечных батарей подключены к электронике и преобразователям, которые делают все необходимое для сопряжения солнечной электростанции с энергетическими сетями общего назначения, находящимися во введении энергетической компании Enedis.



Ожидается, что дорога - солнечная электростанция будет вырабатывать около 280 МВт*ч энергии в год. Рядом с дорогой установлен информационный экран из нескольких плазменных панелей, на котором отображается информация о количестве выработанной дорогой энергии, об сэкономленном на этом количестве ископаемого топлива, об уменьшении выбросов углекислого газа в окружающую среду и т.п.



"Этот первый испытательный участок позволит нам улучшить процедуру монтажа, оптимизировать конструкцию и процесс производства наших дорожных солнечных батарей. И через некоторое время их стоимость сможет снизиться настолько, что они будут устанавливаться повсеместно" - рассказывает Жан-Чарльз Бройзат (Jean-Charles Broizat), представитель компании Wattway.



Согласно имеющейся информации, данный проект финансировался государством и обошелся в сумму в 5 миллионов евро. Опытный участок дороги - солнечной электростанции будет тестироваться на протяжении следующих двух лет. И этот этап опытной эксплуатации покажет, как солнечные батареи Wattway смогут выдержать автомобильное движение в количестве 2 тысяч автомобилей в день.



Источник: DailyTechInfo.

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