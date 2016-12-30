Введен в действие национальный стандарт в области согласованной работы автоматики ЕЭС России и ГЭС

1 января введен в действие национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56969-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Обеспечение согласованной работы централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и требования».



ГОСТ Р 56969-2016 разработан АО «СО ЕЭС» на базе стандарта организации СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» с учетом рекомендаций по итогам расследования причин аварии, произошедшей 17 августа 2009 года в филиале ПАО «РусГидро» – Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего.



Национальный стандарт ГОСТ Р 56969-2016 прошел публичное обсуждение и экспертизу в техническом комитете по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» и был внесен на утверждение в апреле 2016 года. Утвержден приказом Росстандарта от 16 июня 2016 года № 647‑ст.



Национальный стандарт ГОСТ Р 56969-2016 определяет требования к управляющим вычислительным комплексам централизованных и центральной координирующей систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности в Единой энергетической системе России и централизованных систем автоматического регулирования частоты, а также перетоков активной мощности в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, системам группового регулирования активной мощности гидравлических электростанций, гидроагрегатам гидравлических электростанций и их системам автоматического управления, каналам связи и передачи информации.



Новый национальный стандарт пополнил перечень национальных стандартов в области оперативно-диспетчерского управления, в числе которых разработанные и принятые начиная с 2012 года стандарты по автоматическому противоаварийному управлению режимами энергосистем, регулированию частоты и перетоков активной мощности, переключениям в электроустановках, порядку подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций, созданию и эксплуатации, техническому учету и анализу функционирования релейной защиты и автоматики, а также терминам и определениям в области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления, требованиям к диспетчерским наименованиям и графическому исполнению схем электрических соединений энергообъектов.



Разработка и принятие национальных стандартов направлены на совершенствование нормативной базы оперативно-диспетчерского управления и входят в число важнейших задач АО «СО ЕЭС», закрепленных в технической политике компании. С 2014 года эта работа по стандартизации ведется в рамках технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта, секретариат которого закреплен за АО «СО ЕЭС».