АЭС РФ в 2016г увеличили выработку электроэнергии на 0,6%

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10 января 2017, 14:45
Рубрика: Энергетика
Метки: АЭС
Российские атомные электростанции (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом») в 2016 году превысили достижение 2015 года по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на миллиард – до 196,366 млрд кВт.ч против 195,213 млрд кВт.ч годом ранее.
Таким образом, выполнение баланса ФАС за 2016 составило 100,6% при плановом показателе 195,217 млрд кВт.ч, передает energo-news.ru.