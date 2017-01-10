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Отраслевые новости: Энергетика

АЭС РФ в 2016г увеличили выработку электроэнергии на 0,6%

АЭС РФ в 2016г увеличили выработку электроэнергии на 0,6%

10 января 2017, 14:45
Рубрика: Энергетика
Метки: АЭС

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Российские атомные электростанции (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом») в 2016 году превысили достижение 2015 года по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на миллиард – до 196,366 млрд кВт.ч против 195,213 млрд кВт.ч годом ранее.

Таким образом, выполнение баланса ФАС за 2016 составило 100,6% при плановом показателе 195,217 млрд кВт.ч, передает energo-news.ru.

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