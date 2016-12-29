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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Без аварий и сбоев: в "Тюменьэнерго" оценили работу в период новогодних каникул

Без аварий и сбоев: в Тюменьэнерго оценили работу в период новогодних каникул

10 января 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Нарушений электроснабжения, имеющих последствия для потребителей, а также происшествий криминального характера в период новогодних каникул в сетях «Тюменьэнерго» не зафиксировано. Напомним, с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в компании был установлен режим повышенной ответственности по обеспечению бесперебойной и надежной работы электросетевого комплекса.

Несмотря на значительные колебания температуры воздуха – от 0-5 градусов ниже нуля в новогоднюю ночь и до минус 35-45 градусов в последующую неделю – оборудование «Тюменьэнерго» работало без перебоев. Как сообщалось ранее, для предупреждения аварийных и нештатных ситуаций накануне новогодних праздников во всех подразделениях «Тюменьэнерго» была проведена тщательная проверка состояния оборудования, готовности к работе средств релейной защиты и противоаварийной автоматики, связи, систем диспетчерского и технологического управления, было установлено круглосуточное дежурство ответственных из числа руководителей технического блока. В филиалах, работающих в ЯНАО, в связи с резким похолоданием были предприняты дополнительные меры для обеспечения возможности оперативного восстановления электроснабжения, однако такой необходимости не возникло.

В сетях потребителей и смежных сетевых компаний за указанный период произошло несколько кратковременных аварийных отключений, не оказавших влияния на работу энергоузлов.

В колл-центр «Тюменьэнерго» с 30 декабря по 9 января поступило 163 звонка, при этом практически все обращения касались именно сбоев в смежных сетях и на оборудовании потребителей.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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