Энергетики МОЭСК выдали мощность предприятию малого бизнеса на востоке Подмосковья

Энергетики восточного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») присоединили к электрическим сетям компании объект малого бизнеса – предприятие по изготовлению лакокрасочных материалов в пос. Первомайский Коломенского района.



Для этого специалисты Восточных электрических сетей построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и воздушную линию 10 кВ протяженностью 130 м. Работы выполнены в рамках договора технологического присоединения.



Дополнительная мощность потребовалась предприятию для последующего расширения и развития. Бизнесмен Владимир Сбитнев подавал заявку на подключение, обратившись в центр обслуживания клиентов в Коломне.



Однако энергетики МОЭСК напоминают своим клиентам, что у них есть возможность пройти процедуру техприсоединения онлайн на портале utp.moesk.ru. Достаточно зарегистрироваться в «Личном кабинете» и приложить к заявке копии требуемых документов. В качестве помощника на портале работает видеогид, подробно описывающий алгоритм действий.



Кроме того, все более популярными становятся договоры «под ключ», когда клиенты МОЭСК при заключении договора ТП получают от энергетиков комплексную услугу. Им не приходится прибегать к помощи подрядчиков для выполнения работ на своем объекте.



Для предпринимателей важно и то, что сетевая компания уменьшила стоимость техприсоединения для подключения энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт. Теперь затраты на строительство электросетевых объектов, включенные в состав платы за ТП, не могут превышать 50% от величины расходов, рассчитанных для этого присоединения (на основании выданных техусловий). Также есть возможность составить индивидуальный график платежей с максимальной рассрочкой до 3 лет. При обращении в МОЭСК заявитель может одновременно заключить два договора: ТП и энергоснабжения, это экономит время клиентов, которым уже нет необходимости обращаться в ПАО «Мосэнергосбыт».



Все это, по словам Владимира Сбитнева, является существенной поддержкой для развития бизнеса. Предприниматель также отметил, что, благодаря оперативности энергетиков МОЭСК процедура техприсоединения к электросетям не вызвала у него никаких проблем.



«Специалисты МОЭСК построили все необходимые энергообъекты очень быстро, все было готово через два месяца после моего обращения в центр обслуживания клиентов. Я просто пришел в компанию с заявлением, мне все объяснили – и никаких проблем! Спасибо за оперативность!» – сказал он.



Информацию о сроках и правилах подключения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» можно получить на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70.