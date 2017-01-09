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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики Юго-Западного филиала Кубаньэнерго провели уроки по электробезопасности для 5 тысяч школьников

Энергетики Юго-Западного филиала Кубаньэнерго провели уроки по электробезопасности для 5 тысяч школьников

10 января 2017, 10:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Юго-Западного филиала Кубаньэнерго провели уроки по электробезопасности для 5 тысяч школьников.

В течение 2016 года энергетики ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») провели уроки электробезопасности в 86 школах Юго-Западного энергорайона. Участниками занятий стали более пяти тысяч школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

Главная цель уроков электробезопасности – оградить детей и подростков от возможного поражения электрическим током. Для этого энергетики используют мультимедийные презентации, мультфильмы и тематические плакаты, где в легкой и доступной форме учащимся преподносятся основы осторожного обращения с электричеством.

– Работа по предупреждению детского электротравматизма крайне важна и необходима. Информация, полученная из уст профессионалов, находит больше понимания у ребят, – отметил главный специалист управления образования администрации Анапы Лев Пивоваров.

Особый акцент в беседах со школьниками специалисты сделали на запрете «селфи» на энергообъектах или вблизи энергооборудования. Такой снимок может стоить здоровья и даже жизни.
– Подобные уроки – давняя традиция филиала. В течение всего учебного года мы проводим целую серию информационных мероприятий, в ходе которых в максимально доступной форме разъясняем основные постулаты безопасного поведения вблизи энергообъектов, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Сделать заявку на проведение урока электробезопасности можно через официальный сайт ПАО «Кубаньэнерго» в разделе «Профилактика электротравматизма».

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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