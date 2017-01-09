Энерговоровство на 320 миллионов рублей выявила МРСК Северного Кавказа за 11 месяцев 2016 г.

По итогам работы за 11 месяцев 2016 г. специалистами МРСК Северного Кавказа, управляемых Обществ «Дагэнергосеть» и «Чеченэнерго» составлено 13 966 актов неучтенного пользования 174,8 млн кВт.ч электроэнергии. За отчетный период начислено к оплате 320 млн руб. ущерба от воровства электроэнергии.



В ходе массовых рейдовых проверок абонентов, проводимых специалистами электросетевой компании совместно с представителями гарантирующих поставщиков электроэнергии, выявляются факты самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу приборов учета с целью занижения показателей и другие хорошо известные методы хищения энергоресурса.



В отношении бездоговорного потребления электроэнергии юрлицами по семи регионам операционной деятельности МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») составлен 541 акт на 17,4 млн кВт.ч или на общую сумму 67,3 млн руб. Из них оплачено 272 акта на 1,8 млн кВт.ч или 8,4 млн руб. На физических лиц, которые воспользовались 21,3 млн кВт.ч энергоресурса, оформлено 1 526 актов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 53,8 млн руб. По этой категории потребителей оплачено по 514 актам 2,9 млн руб.



По обнаруженным фактам безучетного потребления энергетиками составлено 1 643 акта на 57,3 млн кВт.ч или 128,7 млн руб. по юридическим лицам. Из этого объема включено в полезный отпуск 45,1 млн кВт.ч или 103,4 млн руб. по 1 503 документам. В отношении физлиц оформлено 10 256 актов безучетного потребления - на 78,7 млн кВт.ч или 70,2 млн руб., по которым реализовано 9 554 акта на 70 млн кВт.ч или 64,8 млн руб.



В каждом выявленном случае неучтенного потребления электроэнергии специалисты МРСК Северного Кавказа напоминают, что в отношении нарушителя составляется акт, согласно которому придется возместить ущерб по максимальной токовой нагрузке в полном объеме, заплатить государству штраф в размере от 10 тыс. до 200 тыс. рублей, что намного превышает мнимую выгоду от незаконного потребления электроэнергии.



С 2016 года в Кодексе об административных правонарушениях существенно усилена ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям. Для физических лиц штраф составляет 10-15 тысяч рублей, должностных лиц –30-80 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.



За 11 месяцев 2016 г. МРСК Северного Кавказа в правоохранительные органы направлено 4 083 обращения о фактах неучтенного потребления электроэнергии, 538 потребителей привлечены к административной ответственности.



В отношении потребителей, незаконно пользовавшихся электроэнергией, в судебные инстанции подано 235 исков о возмещении ущерба на общую сумму 16,9 млн руб. Решениями судов уже удовлетворены требования 71 иска на 6,9 млн руб.