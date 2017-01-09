ФСК ЕЭС доводит до 80% долю закупок российского основного оборудования

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») планирует по итогам 2016 года довести долю закупок российского основного электротехнического оборудования до 80%. В 2014 году на эту группу приходилось не более 45%.



Компания реализует пятилетнюю программу импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем.



В 2016 году ФСК ЕЭС утвердила методику определения страны происхождения вторичных систем и их элементов, предварительно протестировав с основными контрагентами компании. Данная методика позволит усовершенствовать механизмы адресной поддержки российских производителей вторичного оборудования.



ФСК ЕЭС содействовала развитию кооперационных связей между российскими и иностранными компаниями-изготовителями электротехнической продукции. В частности, оказано поддержка созданию совместного предприятия «Тольяттинского трансформатора» и Shanghai Huaming Power Equipment Co. Ltd. по производству устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).



Для стимулирования локализации производства комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией ФСК ЕЭС инициировала пересмотр ввозных таможенных пошлин на КРУЭ и его компоненты. По итогам совместной работы с правительственной комиссией в Евразийскую экономическую комиссию отправлена заявка о целесообразности обнуления ставок таможенных пошлин на компоненты КРУЭ.



ФСК ЕЭС в течение года провела встречи с зарубежными компаниями для поддержки экспорта российского оборудования. Состоялись переговоры с бельгийской компанией Elia и вьетнамской EVN по обмену опытом эксплуатации электротехнического оборудования. Результатом встреч стало получение контрактов на поставку российских высоковольтных вводов на энергетические объекты Вьетнама и Бельгии, а также предложение участвовать ФСК в конкурсе на разработку стратегии развития энергосистемы Вьетнама.



Продолжилось взаимодействие с региональными органами государственной власти, институтами развития, а также общественными организациями.



Совместно с «Роснано» организован обмен информацией о технологических возможностях отечественных предприятий, в частности, предложено содействовать «Уралэлектротяжмашу» в расширении линейки электротехнической продукции.



В конце года глава ФСК ЕЭС Андрей Муров провел рабочее совещание с ведущими российскими заводами-изготовителями силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов об эксплуатации и совершенствовании характеристик продукции.



Представители ФСК ЕЭС в 2016 году участвовали в парламентских слушаниях, заседаниях рабочих групп при Минпромторге России, экспертной секции «Импортозамещение в ТЭК» при Комитете по энергетике Госдумы по вопросам совершенствования нормативной базы в области импортозамещения. По запросу Минпромторга направлена заявка на проведение в 2017 году международной конференции по развитию сотрудничества России и стран-членов АСЕАН в сфере энергетического машиностроения.



Компания участвует в сборе информации о потребности в импортозамещаемой продукции в системе ФГБУ «РЭА» «Технологии и проекты импортозамещения». На 2017 год запланирована внедрение требований Правительства РФ о предоставлении приоритета российской продукции при осуществлении закупочной деятельности.



Одним из приоритетов стали мероприятия, направленные на расширение доступа к закупкам малого и среднего бизнеса. В 2016 году расширен перечень товаров, работ, услуг, которые будут закупаться только у субъектов МСП. Была продолжена работа совещательного органа по вопросам взаимодействия с субъектами МПС, утверждены документы, направленные на усиление информационного взаимодействия с МПС и повышения доли инновационной продукции.



По сравнению с 2015 годом количество закупок у МСП выросло в 7,5 раз. Каждая четвертая закупка компании осуществляется у малого и среднего бизнеса. Совокупная стоимость договоров превысила 22 млрд рублей.