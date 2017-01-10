 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС сохраняет высокие уровни надежности ЕНЭС

ФСК ЕЭС сохраняет высокие уровни надежности ЕНЭС

10 января 2017, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

211 просмотров

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к формированию новой ремонтной кампании 2017 года, основная фаза которой начнется по завершению текущего осенне-зимнего периода. В 2016 году проведены масштабные  ремонтные мероприятия и реновация, объем вложенных средств составил около 10,7 млрд рублей.

По итогам 2016 года сохраняются высокие показатели надежности. Аварийность находится на минимальном за последние пять лет уровне.

В ходе ремонтной кампании выполнено комплексное обследование линий электропередачи и оборудования подстанций, усилена работа по анализу технологических нарушений и причин, по которым происходят отказы оборудования.

Отремонтированы 74 фазы автотрансформаторов, 130 компрессоров, порядка 2 тыс. выключателей и более 12 тыс. разъединителей. Расчищено порядка 42 тыс. га трасс линий электропередачи, заменены более 104 тыс. изоляторов и 981 км грозозащитного троса.

Аварийный резерв укомплектован на 100%. Подстанции укомплектованы дизель-генераторными установками общей мощностью 121,4 МВт.

ФСК ЕЭС провела более 660 противоаварийных тренировок и 90 учений, в том числе с участием представителей МЧС России и органов власти.

Паспорт готовности объектов к осенне-зимнему периоду получен в срок.

На 2017 год запланирован сопоставимый объем ремонтных работ со сроком полного завершения ремонтных работ основного электросетевого оборудования до 1 октября 2017 года.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!