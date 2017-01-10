ФСК ЕЭС сохраняет высокие уровни надежности ЕНЭС

ПУЭ 6-е и 7-е издания
10 января 2017, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к формированию новой ремонтной кампании 2017 года, основная фаза которой начнется по завершению текущего осенне-зимнего периода. В 2016 году проведены масштабные ремонтные мероприятия и реновация, объем вложенных средств составил около 10,7 млрд рублей.
По итогам 2016 года сохраняются высокие показатели надежности. Аварийность находится на минимальном за последние пять лет уровне.
В ходе ремонтной кампании выполнено комплексное обследование линий электропередачи и оборудования подстанций, усилена работа по анализу технологических нарушений и причин, по которым происходят отказы оборудования.
Отремонтированы 74 фазы автотрансформаторов, 130 компрессоров, порядка 2 тыс. выключателей и более 12 тыс. разъединителей. Расчищено порядка 42 тыс. га трасс линий электропередачи, заменены более 104 тыс. изоляторов и 981 км грозозащитного троса.
Аварийный резерв укомплектован на 100%. Подстанции укомплектованы дизель-генераторными установками общей мощностью 121,4 МВт.
ФСК ЕЭС провела более 660 противоаварийных тренировок и 90 учений, в том числе с участием представителей МЧС России и органов власти.
Паспорт готовности объектов к осенне-зимнему периоду получен в срок.
На 2017 год запланирован сопоставимый объем ремонтных работ со сроком полного завершения ремонтных работ основного электросетевого оборудования до 1 октября 2017 года.