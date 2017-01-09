Филиал "Кировэнерго" в 2016 году в рамках инвестпрограммы ввел в эксплуатацию 191 км ВЛ и 40 МВА трансформаторной мощности

В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подведены итоги реализации инвестпрограммы 2016 года. Объем средств, направленных на новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию электросетевого хозяйства области, стал наибольшим за последние годы. Сумма финансирования составила 722 миллионов рублей, что в полтора с лишним раза больше суммы потраченных на эти цели средств 2015 года.



Основные усилия энергетиков филиала были направлены на проведение мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, модернизацию и реконструкцию существующих электрических сетей. Только на новое строительство энергообъектов филиал потратил почти 200 миллионов рублей. Главными объектами, построенными в рамках инвестпрограммы, стали подстанция 35 кВ «Чистые пруды» суммарной трансформаторной мощностью 20 МВА и питающие ее ВЛ 35 кВ. Отметим, что с 2008 года это единственная введенная в эксплуатацию новая подстанция филиала. Ее строительство является одним из этапов реализации масштабного плана развития энергоузла города Кирова.



В 2016 году филиал продолжил работу по модернизации уже существующих подстанций. На ПС «Коммунальная» реализован проект по компенсации емкостных токов с установкой двух дугогасящих реакторов. Заменено 7 масляных выключателей 110 кВ на вакуумные и элегазовые на ПС «Коминтерн», «Нижнеивкино», «Малмыж» и 34 масляных выключателя 6-10 кВ на вакуумные на ПС «Слободская» и «Нижнеивкино». Модернизировано и реконструировано 55 км ЛЭП 0,4-10 кВ. В Слободском РЭС ПО «Северные электрические сети» установлен новый диспетчерский щит.



Значительная часть инвестиционной программы «Кировэнерго» была направлена на технологическое подключение новых заявителей. В 2016 году к электрическим сетям в ее рамках было присоединено более 1300 потребителей. Помимо жилого микрорайона «Чистые Пруды», масштабные работы шли в микрорайоне «Верхние Черемушки», расположенном в Кирово-Чепецком районе.



- Помимо строительства, модернизации и реконструкции электрических сетей, ежегодно филиал проводит работу по расширению трасс ВЛ, - комментирует заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Кировэнерго» Алексей Терешков. - Только по инвестпрограмме нами расчищено 165,3 гектаров просек, а в целом 192,85 гектара. Выполнение таких объемов стало возможным только благодаря тесному взаимодействию с ОАО «Автотранспортное хозяйство».



Всего в 2016 году в рамках реализации инвестпрограммы введено в эксплуатацию 191 км линий электропередачи и 40 МВА трансформаторной мощности.