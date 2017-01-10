Филиал "Пермэнерго" завершил первый этап реконструкции важного энергообъекта в Осинском районе

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10 января 2017, 17:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» завершили первый этап реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Крылово» в Осинском районе Пермского края.
В ходе проведенных работ в открытом распределительном устройстве – 6кВ было установлено новое оборудование: 3 вакуумных реклоузера 6 кВ и 8 разъединителей наружной установки 6 кВ. Общая стоимость мероприятий первого этапа реконструкции составила более 6,7 миллиона рублей.
В течение 2017 года на подстанции пройдет второй этап реконструкции. Энергетики построят общеподстанционный пункт управления, в котором установят новые терминалы релейных защит. На повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено еще 23,5 миллиона рублей.
Отметим, что в числе потребителей подстанции 110/35/6 кВ «Крылово» находится важный объект жизнеобеспечения Осинского района - МУП «Водоканал-Оса».