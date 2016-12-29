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Отраслевые новости: Энергетика

Инфраструктура энергетики претерпевает эволюцию

Инфраструктура энергетики претерпевает эволюцию

10 января 2017, 17:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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Очередной кризисный год для ОАО «Сетевая компания» выдался весьма успешным.

Открытое акционерное общество «Сетевая компания», занимающееся передачей электрической энергии от электростанций до потребителей Татарстана, - одно из крупнейших электросетевых предприятий России. Его миссия – обеспечивать надежное, качественное электроснабжение населения и промышленности в целях динамичного социально-экономического развития республики.

Удалось ли в уходящем году справиться с этой задачей, и каковы планы на перспективу? Об этом наша беседа с генеральным директором ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым.

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ТАТАРСТАНА

- В сентябре нынешнего года в Нижнекамском районе была введена в эксплуатацию подстанция на 220 киловольт «Бегишево». В церемонии ее открытия принял участие Президент Рустам Минниханов, что, само собой, уже говорит о большом значении этого события для Татарстана. Ильшат Шаехович, расскажите, какие перспективы для энергетической и других отраслей республики открывает данный объект.

Полную версию интервью читайте здесь.

Компания: ОАО "Сетевая компания"
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