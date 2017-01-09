Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в Российской Федерации

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10 января 2017, 11:03
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний. По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.
По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 739.9 тыс. т, за декабрь – 2126.7 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 658.8 тыс. т, за декабрь – 1970.8 тыс. т, экспорт за неделю составил 44,4 тыс. т, за декабрь 135,4 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 19 декабря составили 1 534,7 тыс. т.
Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1347.2 тыс. т, за декабрь – 3779.3 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 645.5 тыс. т, за декабрь – 1899.8 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 605,4 тыс. т, суммарно в декабре 1 866,4 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 19 декабря составили 2 213,9 тыс. т.
По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 441,3 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 212,2 тыс. т автобензина, 150,9 тыс. т дизтоплива, 47,8 тыс. т авиатоплива, 30,4 тыс. т топочного мазута, а также 6,6 тыс. т СУГ.