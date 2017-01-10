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Анонсы

Изменились сроки проведения выставки "ЭНЕРГО-VOLGA-2017"

Изменились сроки проведения выставки ЭНЕРГО-VOLGA-2017

10 января 2017, 15:30
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ

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C 17 по 19 мая 2017 г. в Волгограде соберутся ведущие производители и поставщики электротехнического, энергетического, энергосберегающего оборудования из России, ближнего и дальнего зарубежья, волгоградские  энергетические компании.   Объединит ХХ межрегиональная специализированная выставка энергетического и электротехнического  оборудования и технологий "ЭНЕРГО-VOLGA-2017".

Организаторы – Администрация Волгоградской области, ВЦ «Царицынская ярмарка».

Данная выставка - крупнейшее событие в сфере энергетики Волгоградского региона. 

В  числе участников проекта входят крупные предприятия отрасли -  производители  и поставщики электротехнического и светотехнического оборудования, кабельной продукции, низковольтного и высоковольтного оборудования, энергосберегающих технологий, приборов учета и контроля энергоресурсов, котельного и отопительного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, технологий для автоматизации производства  и т. д. 

Основные посетители выставки – руководители предприятий и коммерческих фирм, главные и ведущие инженеры, главные энергетики, проектировщики, электромонтажники, главные и ведущие специалисты отделов АСУ и КИПиА, специалисты энергосетевых компаний, специалисты по МТС, специалисты сферы строительства и ЖКХ, а также главы муниципальных  образований Волгоградского региона, руководители и технические сотрудники бюджетных учреждений и т.д.

Общее количество специалистов, посещающих выставку за три дня работы, составляет более 3000 человек.

Подробную информацию можно получить на сайте организаторов ВЦ «Царицынская ярмарка – http://zarexpo.ru/events/1676/ .

Компания: ООО Выставочный центр "Царицынская ярмарка"

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