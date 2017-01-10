Китай планирует дальнейшее сокращение металлургических мощностей

Власти провинции Хэбэй и города Таншаня, которые являются крупнейшими центрами черной металлургии в Китае, приняли на себя новые обязательства по выведению из строя избыточных мощностей по производству чугуна и стали в 2017 г.



Так, в Хэбэе в текущем году должны быть выведены из эксплуатации предприятия совокупной производительностью 16,24 млн. т чугуна и 15,62 млн. т стали в год. Кроме того, власти провинции обещают ликвидировать четыре компании-«зомби», под которыми понимаются хронически убыточные фирмы, принципиально не способные вернуться к прибыльности и рассчитаться с долгами, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».



В Таншане, «металлургической столице» КНР, в 2017 г. должны быть закрыты мощности по выплавке 9,33 млн. т чугуна и 8,6 млн. т стали в год. Основной причиной их ликвидации городские власти называют тяжелую экологическую обстановку в городе. В первую декаду января содержание мелкодисперсной пыли размером 2,5 микрон в воздухе Таншаня превышало национальные экологические стандарты более чем в 9 раз.



В течение 2016 г. в провинции Хэбэй должны были быть закрыты мощности по выплавке 14,22 млн. т стали в год. Эта задача была перевыполнена уже к концу октября прошлого года. Власти Таншаня обещали закрыть в 2013-2017 гг. 40 млн. т мощностей. По состоянию на ноябрь 2016 г. этот показатель составлял 31,86 млн. т.

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