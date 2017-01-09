 
Подписаться на новости
Новости компаний

Кубок мира по биатлону: в новый год – с новыми победами

Кубок мира по биатлону: в новый год – с новыми победами

10 января 2017, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

Обсудить на форуме

261 просмотр

IEK

Группа компаний IEK поздравляет российскую сборную биатлонистов с наступившим новым годом и успешным прохождением четвертого этапа Кубка мира, прошедшего в самых первых числах января в германском Оберхофе.

По итогам всех четырех этапов Кубка мира и по числу медалей сборная России занимает пока 4 место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

В мужском общем зачете второе место закрепилось за Антоном Шипулиным, на пятом – Максим Цветков. У женщин в общем зачете самое высокое, восьмое место, занимает Татьяна Акимова.

Теперь все болельщики нашей сборной ждут новых побед россиян на пятом этапе Кубка мира, который состоится в германском городе Рупольдинг с 10 по 15 января 2017 года.

Гонки стартуют 11 января и распределены в следующем порядке (GMT +3):

  • 11 января 2017 (16:30, среда) — эстафета, мужчины;
  • 12 января 2017 (16:30, четверг) — эстафета, женщины;
  • 13 января 2017 (16:45, пятница) — спринт, мужчины;
  • 14 января 2017 (16:30, суббота) — спринт, женщины;
  • 15 января 2017 (13:30, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины;
  • 15 января 2017 (16:45, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины.

В составе сборной России по результатам предыдущего этапа произошли изменения: в состав женской сборной включена Виктория Сливко. Мужскую команду пополнит Алексей Волков, кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Состав сборной России на 5 этапе Кубка мира по биатлону:

Женщины:
Татьяна Акимова,
Екатерина Глазырина,
Ольга Подчуфарова,
Ульяна Кайшева,
Ирина Услугина,
Виктория Сливко.

Мужчины:
Антон Шипулин,
Максим Цветков,
Антон Бабиков,
Матвей Елисеев,
Дмитрий Малышко,
Алексей Волков,
Евгений Гараничев.

11 января смотрите прямые трансляции первых гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону:

  • на телеканале «Евроспорт» прямая трансляция в 16:15 (эстафета, мужчины) по московскому времени;
  • на телеканале «Матч!» прямая трансляция в 16:20 (эстафета, мужчины) по московскому времени.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!