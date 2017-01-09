Кубок мира по биатлону: в новый год – с новыми победами

Группа компаний IEK поздравляет российскую сборную биатлонистов с наступившим новым годом и успешным прохождением четвертого этапа Кубка мира, прошедшего в самых первых числах января в германском Оберхофе.

По итогам всех четырех этапов Кубка мира и по числу медалей сборная России занимает пока 4 место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

В мужском общем зачете второе место закрепилось за Антоном Шипулиным, на пятом – Максим Цветков. У женщин в общем зачете самое высокое, восьмое место, занимает Татьяна Акимова.

Теперь все болельщики нашей сборной ждут новых побед россиян на пятом этапе Кубка мира, который состоится в германском городе Рупольдинг с 10 по 15 января 2017 года.

Гонки стартуют 11 января и распределены в следующем порядке (GMT +3):

11 января 2017 (16:30, среда) — эстафета, мужчины;

12 января 2017 (16:30, четверг) — эстафета, женщины;

13 января 2017 (16:45, пятница) — спринт, мужчины;

14 января 2017 (16:30, суббота) — спринт, женщины;

15 января 2017 (13:30, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины;

15 января 2017 (16:45, воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины.

В составе сборной России по результатам предыдущего этапа произошли изменения: в состав женской сборной включена Виктория Сливко. Мужскую команду пополнит Алексей Волков, кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Состав сборной России на 5 этапе Кубка мира по биатлону:

Женщины:

Татьяна Акимова,

Екатерина Глазырина,

Ольга Подчуфарова,

Ульяна Кайшева,

Ирина Услугина,

Виктория Сливко.

Мужчины:

Антон Шипулин,

Максим Цветков,

Антон Бабиков,

Матвей Елисеев,

Дмитрий Малышко,

Алексей Волков,

Евгений Гараничев.

11 января смотрите прямые трансляции первых гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону: