Кубок мира по биатлону: в новый год – с новыми победами

ПУЭ 6-е и 7-е издания
10 января 2017, 16:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK поздравляет российскую сборную биатлонистов с наступившим новым годом и успешным прохождением четвертого этапа Кубка мира, прошедшего в самых первых числах января в германском Оберхофе.
По итогам всех четырех этапов Кубка мира и по числу медалей сборная России занимает пока 4 место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.
В мужском общем зачете второе место закрепилось за Антоном Шипулиным, на пятом – Максим Цветков. У женщин в общем зачете самое высокое, восьмое место, занимает Татьяна Акимова.
Теперь все болельщики нашей сборной ждут новых побед россиян на пятом этапе Кубка мира, который состоится в германском городе Рупольдинг с 10 по 15 января 2017 года.
Гонки стартуют 11 января и распределены в следующем порядке (GMT +3):
В составе сборной России по результатам предыдущего этапа произошли изменения: в состав женской сборной включена Виктория Сливко. Мужскую команду пополнит Алексей Волков, кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.
Состав сборной России на 5 этапе Кубка мира по биатлону:
Женщины:
Татьяна Акимова,
Екатерина Глазырина,
Ольга Подчуфарова,
Ульяна Кайшева,
Ирина Услугина,
Виктория Сливко.
Мужчины:
Антон Шипулин,
Максим Цветков,
Антон Бабиков,
Матвей Елисеев,
Дмитрий Малышко,
Алексей Волков,
Евгений Гараничев.
11 января смотрите прямые трансляции первых гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону: