"Ленэнерго" обеспечило мощность пешеходным переходам на Пулковском шоссе

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10 января 2017, 10:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 650 кВт мощности пяти пешеходным тоннелям на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Источником питания стала подстанция №167.
Для создания внешней схемы электроснабжения переходов специалисты «Ленэнерго» построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами общей мощностью 2 МВА и проложили кабельные линии 0,4-10 кВ. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Пулковско-Дунайская транспортная развязка – один из объектов, которые Петербург строит в рамках подготовки инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Развязка обеспечит комфортный выезд в центр города, на КАД и ЗСД.