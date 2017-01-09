 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность пешеходным переходам на Пулковском шоссе

Ленэнерго обеспечило мощность пешеходным переходам на Пулковском шоссе

10 января 2017, 10:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

151 просмотр

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 650 кВт мощности пяти пешеходным тоннелям на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Источником питания стала подстанция №167.

Для создания внешней схемы электроснабжения переходов специалисты «Ленэнерго» построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами общей мощностью 2 МВА и проложили кабельные линии 0,4-10 кВ. При строительстве использовали современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Пулковско-Дунайская транспортная развязка – один из объектов, которые Петербург строит в рамках подготовки инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Развязка обеспечит комфортный выезд в центр города, на КАД и ЗСД.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!