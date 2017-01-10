На Чукотку прибыл груз для возведения гидротехнических сооружений ПАТЭС

Караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире Плавучей атомной теплоэлектростанции, прибыл в город Певек на Чукотке, сообщает правительство региона.



"В состав колонны входят четыре судна – ледоколы "Адмирал Макаров" и "Капитан Драницын" и сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск". В настоящее время осуществляется разгрузка судов… Караван судов доставил в Певек дополнительный запас материалов, необходимых для безостановочной работы вплоть до открытия штатной навигации – это 4,6 тысячи тонн инертных материалов, порядка 4,1 тысячи тонн сварного трубчатого шпунта. Кроме того, на теплоходах пришёл груз с продуктами для местных предпринимателей", — говорится в сообщении.



Как отметил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копинэ, это позволит продолжить работу над обустройством береговых сооружений для будущей установки ПАТЭС. Также использование Северного морского пути в середине зимы раскрывает перед регионом большие перспективы. "Это яркий пример того, что Чукотка готова к круглогодичному обслуживанию арктической магистрали. Возможно, что в дальнейшем мы перестанем зависеть от навигационного периода", – сказал Копин, передает РИА Новости.



Сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" вышли из Архангельска в сопровождении дизельного ледокола "Капитан Драницын" 14 декабря. Изначально их ожидали в самом северном городе России 30 декабря, однако сложная ледовая обстановка, сложившаяся на Севморпути, скорректировала планы, 28 декабря на подмогу "Капитану Драницыну" подошел более мощный ледокол "Адмирал Макаров".



Следующая доставка необходимого груза в Певек будет выполнена в плановом порядке – в навигацию 2017 года. Возведением береговых сооружений занимается ООО "Трест Запсибгидрострой". По последним данным властей, предприятие на 79% выполнило комплекс работ по строительству свайных оснований подходной дамбы для размещения ПАТЭС и на 56% – берегоукрепление.



Строительство первой (головной) плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, заключенного Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. В 2015 году полностью завершилось формирование корпуса с надстройками, выполнен монтаж судового и энергетического оборудования, технологических систем.



В 2016 году начаты швартовные испытания систем и оборудования. Местом базирования ПАТЭС выбран город Певек Чукотского автономного округа. Окончание строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС планируются в 2019 году.

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