На ЗиО-Подольске успешно завершился второй этап аудита на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007

ПУЭ 6-е и 7-е издания
10 января 2017, 10:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно завершился второй этап сертификационного аудита на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007.
В течение трех дней, с 20 по 22 декабря, эксперты по сертификации проводили проверку на соответствие стандарту в подразделениях, отделах и службах завода.
– Итогами проверки мы довольны и рекомендуем выдать сертификат соответствия стандарту заводу, – комментирует старший эксперт организации по сертификации системы менеджмента «Русский регистр – Балтийская инспекция» (г. Санкт-Петербург) Наталья Кузнецова.
В октябре этого года на ЗиО-Подольске прошел первый этап внедрения международного стандарта, во время которого для сотрудников завода были проведены обучающие семинары.
Стандарт OHSAS 18001:2007 будет действителен в течение трех лет. Он применяется для минимизации рисков возникновения несчастных случаев, аварий и аварийных ситуаций; для сокращения издержек на поддержание безопасности условий труда, выплат компенсаций и пособий, уплаты штрафов, сокращение издержек на выполнение предписаний надзорных органов в области охраны труда. Его внедрение в ПАО «зиО-Подольск» позволит повысить лояльность сотрудников, улучшить психологический климат, а также снизить производственный травматизм и риск профессиональных заболеваний и сократить время простоев в цехах.