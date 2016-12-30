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Пресс-релизы

На ЗиО-Подольске успешно завершился второй этап аудита на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007

На ЗиО-Подольске успешно завершился второй этап аудита на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007

10 января 2017, 10:43
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно завершился второй этап сертификационного аудита на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007.

В течение трех дней, с 20 по 22 декабря, эксперты по сертификации проводили проверку на соответствие стандарту в подразделениях, отделах и службах завода.
– Итогами проверки мы довольны и рекомендуем выдать сертификат соответствия стандарту заводу, – комментирует старший эксперт организации по сертификации системы менеджмента «Русский регистр – Балтийская инспекция» (г. Санкт-Петербург) Наталья Кузнецова.

В октябре этого года на ЗиО-Подольске прошел первый этап внедрения международного стандарта, во время которого для сотрудников завода были проведены обучающие семинары.

Стандарт OHSAS 18001:2007 будет действителен в течение трех лет. Он применяется для минимизации рисков возникновения несчастных случаев, аварий и аварийных ситуаций; для сокращения издержек на поддержание безопасности условий труда, выплат компенсаций и пособий, уплаты штрафов, сокращение издержек на выполнение предписаний надзорных органов в области охраны труда. Его внедрение в ПАО «зиО-Подольск» позволит повысить лояльность сотрудников, улучшить психологический климат, а также снизить производственный травматизм и риск профессиональных заболеваний и сократить время простоев в цехах.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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