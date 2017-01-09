Новая технология производства смазок на основе водорастворимых полимеров

Продукт CONDORLUBE TF22 разработан итальянской компанией Condoroil Chemical Srl в качестве экологически безопасной альтернативы широко используемым в настоящее время смазочным составам, содержащим тяжёлые металлы (цинк и никель) и анионы (фосфаты и нитраты).

Состав CONDORLUBE TF22 после нанесения высушивается на месте и не требует последующих операций промывки, в результате чего значительно сокращается рабочий цикл, снижается почти до нуля расход воды и отпадает необходимость в устройствах очистки отработанной воды. Новый продукт также обеспечивает дополнительные преимущества благодаря экономии энергии, сниженному износу оборудования и простоте очистки рабочего места. Компоненты, изготавливаемые методом холодного формования с использованием смазочного продукта CONDORLUBE TF22, можно легко очистить при помощи стандартного щелочного обезжиривающего вещества, например, серии Condorine 500AL.

Смазывающие свойства гарантируются на протяжении всего сложного процесса производства, при этом первичные и вторичные мономеры в сочетании со специальными добавками смазки образуют компаунд с высокой молекулярной массой и структурой, обеспечивающей сохранение смазывающей способности при экстремальных рабочих условиях. Полимерный компаунд, сочетающий первичные ингибирующие агенты и вторичные добавки с буферным действием в отношении pH, гарантирует сцепление тонкого слоя смазки и предотвращает окисление материала во время стадии сушки. Эта смазка производится путём одностадийного химического процесса. После того, как состав CONDORLUBE TF22 высушивается и преобразуется в прочную и клейкую плёнку, он способен обеспечить надёжную смазку даже при повышении температур во время процесса волочения.

Основные характеристики системы полимерной смазки:

• Продолжительный срок службы ванны и значительное сокращение эксплуатационных расходов на систему смазки

• Низкий расход по сравнению с традиционными смазками

• Отсутствие остатков волочильных смазок и значительное сокращение пылеобразования по сравнению со смазками на основе мыла.