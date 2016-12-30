Новости "Холдинга Кабельный Альянс" теперь можно прочитать и ВКонтакте

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
10 января 2017, 13:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
В социальной сети ВКонтакте появилась страница «Холдинга Кабельный Альянс». Она доступна по ссылке https://vk.com/public137192455.
На странице будут размещаться новости ХКА, фото- и видеоматериалы.
Информация о деятельности «Холдинга Кабельный Альянс» также публикуется в Фейсбуке https://www.facebook.com/holdcable.media/
и на ЮТубе https://www.youtube.com/channel/UCFZI-61-AWtiztCtds_qXRg
Присоединяйтесь к нашей дружной команде!