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Новости компаний

Новости "Холдинга Кабельный Альянс" теперь можно прочитать и ВКонтакте

Новости Холдинга Кабельный Альянс теперь можно прочитать и ВКонтакте

10 января 2017, 13:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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В социальной сети ВКонтакте появилась страница «Холдинга Кабельный Альянс». Она доступна по ссылке https://vk.com/public137192455.

На странице будут размещаться новости ХКА, фото- и видеоматериалы.

Информация о деятельности «Холдинга Кабельный Альянс» также публикуется в Фейсбуке https://www.facebook.com/holdcable.media/

и на ЮТубе https://www.youtube.com/channel/UCFZI-61-AWtiztCtds_qXRg

Присоединяйтесь к нашей дружной команде!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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