Праздники были теплыми

ПУЭ 6-е и 7-е издания
10 января 2017, 12:52
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Во время новогодних каникул в домах оренбуржцев было тепло и уютно – отметили сотрудники Оренбургского филиала «Т Плюс».
Новогодние праздники теплоэнергетики провели в усиленном рабочем режиме. Ведь в этот период большая часть горожан находится в своих домах, наслаждаясь уютом, комфортом и семейным теплом. А значит, непрерывный контроль и оперативное реагирование на любые чрезвычайные ситуации стало задачей особой важности.
Оперативный персонал теплоэлектроцентралей и тепловых сетей, буквально, держал «руку на пульсе» теплоснабжения города, осуществляя круглосуточное дежурство. Серьезных чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было, а возникающие неполадки в работе оборудования устранялись оперативно, без малейшего урона для жителей.
Так, например, 6 января сотрудники Оренбургских тепловых сетей помогли устранить повреждение трубопровода в районе переулка Тупого, принадлежащего частному собственнику. Все работы были завершены в считанные часы, без критических последствий.