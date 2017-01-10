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Отраслевые новости: Энергетика

Праздники были теплыми

Праздники были теплыми

10 января 2017, 12:52
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Во время новогодних каникул в домах оренбуржцев было тепло и уютно – отметили сотрудники Оренбургского филиала «Т Плюс».

Новогодние праздники теплоэнергетики провели в усиленном рабочем режиме. Ведь в этот период большая часть горожан находится в своих домах, наслаждаясь уютом, комфортом и семейным теплом. А значит, непрерывный контроль и оперативное реагирование на любые чрезвычайные ситуации стало задачей особой важности.

Оперативный персонал теплоэлектроцентралей и тепловых сетей, буквально, держал «руку на пульсе» теплоснабжения города, осуществляя круглосуточное дежурство. Серьезных чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было, а возникающие неполадки в работе оборудования устранялись оперативно, без малейшего урона для жителей.

Так, например, 6 января сотрудники Оренбургских тепловых сетей помогли устранить повреждение трубопровода в районе переулка Тупого, принадлежащего частному собственнику. Все работы были завершены в считанные часы, без критических последствий.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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