Решения Совета директоров МРСК Урала от 29.12.2016 г.

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10 января 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
29 декабря 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в очно-заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.
Советом директоров был рассмотрен и утвержден бизнес-план компании на 2017 г. Основные параметры утвержденного бизнес-плана выглядят следующим образом:
|2017 План
|Выручка, млн рублей
|67 331
|Передача э/э, млн рублей
|66 013
|Тех. присоединение, млн рублей
|909
|Прочая выручка, млн рублей
|409
|Себестоимость (вкл. адм. расходы), млн рублей
|(63 073)
|Чистая прибыль, млн рублей
|2 237
|EBITDA, млн рублей
|8 873
|Долг/EBITDA
|1,4
Также Совет директоров определил позиции Общества (представителей Общества) по ряду вопросов повесток дня заседаний Советов директоров АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭнС».