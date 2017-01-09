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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Решения Совета директоров МРСК Урала от 29.12.2016 г.

Решения Совета директоров МРСК Урала от 29.12.2016 г.

10 января 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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29 декабря 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в очно-заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

Советом директоров был рассмотрен и утвержден бизнес-план компании на 2017 г. Основные параметры утвержденного бизнес-плана выглядят следующим образом:

  2017 План
Выручка, млн рублей 67 331
Передача э/э, млн рублей 66 013
Тех. присоединение, млн рублей 909
Прочая выручка, млн рублей 409
Себестоимость (вкл. адм. расходы), млн рублей (63 073)
Чистая прибыль, млн рублей 2 237
EBITDA, млн рублей 8 873
Долг/EBITDA 1,4

 Также Совет директоров определил позиции Общества (представителей Общества) по ряду вопросов повесток дня заседаний Советов директоров АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭнС».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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