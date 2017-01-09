РусГидро выплатило купонный доход по биржевым облигациям

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
10 января 2017, 10:11
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ПАО «РусГидро» осуществило выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 (идентификационные номера выпусков ценных бумаг 4B02-01-55038-E-001P, 4B02-02-55038-E-001P, 4B02-03-55038-E-001P от 03.07.2015).
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, купонный доход из расчета 11,85% годовых перечислен держателям облигаций в первый рабочий день после даты окончания третьего купонного периода – 9 января 2017 года.
Общая сумма выплат за купонный период составила 886 350 000 рублей. Купонный доход на одну облигацию – 59 рублей 09 копеек.
РусГидро в июле 2015 года успешно разместило биржевые облигации на общую сумму 15 млрд рублей. Биржевые облигации были включены в третий уровень листинга - некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Заимствования проводятся в целях рефинансирования еврооблигаций, размещенных в октябре 2010 года, и финансирования инвестиционной программы компании.