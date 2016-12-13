СУПР на CSTB.Telecom&Media

С 7 по 9 февраля 2017 года у Вас есть возможность познакомиться с компанией СУПР (если, конечно, Вы еще не слышали о нашей компании), а если знакомы – то просто прийти в гости. Мы примем участие в международной выставке-форуме CSTB.Telecom&Media. Выставка-форум уже в 19-й раз откроет свои двери для поставщиков, производителей и покупателей области телевидения и телекоммуникаций.



Выставка-форум CSTB.Telecom&Media на сегодняшний день является одним из главных ежегодных событий для профессионалов телекоммуникационной отрасли и телевидения. CSTB – это место, где встречаются представители как российских, так и зарубежных компаний, обмениваются опытом, презентуют новые бизнес-идеи, а также демонстрируют новинки рынка.

За многие годы существования выставки-форума CSTB она обрела успех благодаря тому, что каждый раз ее участники представляют на своих стендах мировые новинки телекоммуникационной отрасли.



В вещательной индустрии в течение нескольких последних лет существует тенденция активного роста и ввода новых технологий. Посетив CSTB, Вы сможете заглянуть в будущее, узнав, какие технологии будут господствовать в самое ближайшее время на рынке, а какие задавать направление на будущее развитие.



Мы готовимся презентовать гостям новинки своего ассортимента (какие – пусть пока останется тайной, расскажем ближе к дате открытия форума).



Приглашаем Вас вместе с нами прикоснуться к миру будущего. Ведь когда еще будет такая возможность?



Место проведения мероприятия: Международный Выставочный центр КРОКУС ЭКСПО, павильон 1 (залы № 4, 3) – Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16.



Посетите стенд компании СУПР под номером 493 (зал №4). Мы будем рады встрече с Вами.