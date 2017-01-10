С 1 января 2017 года в сфере закупок установлен приоритет российских товаров, работ и услуг

1 января, вступило в силу постановление Правительства, в котором устанавливается приоритет товаров, работ, услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами, над иностранными аналогами при закупках (за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).



Как отметил замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, без таких мер импортозамещение сможет «зашагать» в нашей экономике. Сенатор заметил, что крупные АО с госучастием не были обязаны при прочих равных отдавать приоритет российским товарам и услугам.



Наши компании не ориентированы в достаточной степени на отечественного производителя.



«И здесь нужны меры по укреплению законодательной базы и правительственные решения по поддержке импортозамещения», — считает он.



Постановление Правительство № 925, которое вступило в силу с 1 января 2017 года, является одним их мер, предпринимаемых государством в этой сфере. По мнению Сергея Шатирова, отечественным предпринимателям и производителям нужна постоянная связь, своеобразный «телефон доверия» с парламентариями, чтобы сигнализировать о нарушениях в сфере закупок не только в ФАС, которая, по мнению сенатора, «зачастую не способна решать данные вопросы».



«Многие из них надо решать на уровне законодательства. И в новом году мы надеемся системно защитить нашего производителя», — заметил сенатор.



В качестве примера, когда тесное взаимодействие исполнительной и законодательной власти помогло добиться видимых успехов, он привел локальную отрасль — российский рынок теплооборудования. «Наши радиаторы всех форм только за один год нарастили своё участие на отечественном рынке на 10 процентов (по итогам 2016 года доля теплооборудования российского производства на нашем рынке составила 34 процента — прим. авт.). Так произошло благодаря господдержке, в которой активное участие в рамках принятых парламентом законов приняли Минпромторг и Федеральная таможенная служба», — отметил Сергей Шатиров.



Сенатор сообщил, что профильный комитет Совета Федерации работал с Правительством по этому вопросу вместе, после чего сразу появилась отдача. Интерес к отечественным радиаторам сегодня повысилось не только внутри России — вкладывать в этот сектор экономики хотят итальянские и турецкие компании.



Этот пример, уверен Сергей Шатиров, надо распространять на другие отрасли. Например, доля участия российских IT-технологии в процессах переработки и транспортировки нефтепродуктов в нашей стране составляет всего два процента! При этом при прочих равных выбор переработчики делают в сторону иностранных технологий.



«Это уже даже не экономическая вещь, это равносильно предательству национальных интересов — мы выбираем в одной из ключевых отраслей — в ТЭК — тот продукт, который при определенных условиях может быть выведены из строя. Здесь нам необходимо внимательно следить за ситуацией и реально поддерживать отечественного производителя». — резюмировал Сергей Шатиров.

Источник: Парламентская газета