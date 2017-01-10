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10 января 2017, 12:14
Рубрика: Россия
Метки: СЕРТИФИКАЦИЯ
Обращаем ваше внимание на порядок получения и использования с 22 декабря 2016 года бланков сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
В связи с вступлением в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 года N 154 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293"Федеральная служба по аккредитации информирует о том, что с 22 декабря 2016 года введены новые единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза взамен единых форм сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Обращаем внимание на изменение формата регистрационного номера сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) в части указания аббревиатуры "ЕАЭС" (до вступления в силу Решения N 154 указывалась аббревиатура "ТС").
В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Решения N 154 до 1 января 2019 года допустимо использование выдаваемых Росаккредитацией бланков сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, выпущенных до 21 декабря 2016 года, наряду с бланками, изготовленными с учетом изменений, внесенных Решением N 154 в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293.
Оформление сертификата соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза на выданных Росаккредитацией бланках сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, выпущенных до вступления в силу Решения N 154, осуществляется с учетом имеющихся отличий бланка сертификата соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза от единой формы сертификата соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, в том числе:
· в верхней части бланка сертификата соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза используется надпись "таможенный союз";
· в составе регистрационного номера сертификата соответствия на указанном бланке используется аббревиатура "ТС";
· в указанном бланке используется словосочетание "КОД ТН ВЭД ТС".
При этом отмечаем, что вопрос относительно возможности и правомерности применения по отношению к бланкам сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, изготовленным до 21 декабря 2016 года, положений Правил оформления сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 (в редакции Решения N 154), относится к полномочиям Евразийской экономической комиссии.
Одновременно сообщаем, что печатную форму зарегистрированных после 21 декабря 2016 года деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза необходимо оформлять в соответствии с Решением N 154.
Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), выданные и зарегистрированные до вступления Решения N 154 в силу, действительны до окончания срока их действия.
Обращаем внимание, что положения вступившего в силу Решения N 154 не распространяются на сертификаты соответствия и декларации о соответствии, оформленные на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 (далее - продукция ЕПТС).
Сертификаты соответствия и декларации о соответствии, оформленные на продукцию ЕПТС, оформляются в соответствии с едиными формами сертификата соответствия и декларации о соответствии, утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 319 "О техническом регулировании в Таможенном союзе".
В настоящее время Федеральная служба по аккредитации проводит комплексную работу по модернизации функционала ФГИС Росаккредитации в соответствии с положениями Решения N 154.