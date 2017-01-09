Сервис "Личный кабинет" пользуется популярностью у клиентов ДРСК

Клиенты «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») активно используют сервис «Личный кабинет» для подачи заявок на технологическое присоединение. Так, в 2016 году сервисом воспользовались порядка 1300 заявителей, желающих подать электронную заявку на присоединение к электрическим сетям ДРСК, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.



Специалисты компании постоянно работают над повышением качества работы и улучшением сервиса. Для упрощения процесса регистрации и подачи заявки на сайте drsk.ru появились пошаговые видеоинструкции, которые подробно объясняют, как правильно оформить заявку на технологическое присоединение и обращают внимание на различные тонкости её формирования.



- «Личный кабинет» - это современное средство взаимодействия с потребителями, востребованность которого постоянно растёт. Клиенты, которым проще и удобнее зайти на сайт компании, а не посещать Центры обслуживания потребителей, уже оценили удобство сервиса. Конечно, при оформлении заявки на технологическое присоединение к сетям у каждой категории клиентов существует своя специфика – предоставляются разные пакеты документов, предъявляются разные требования и условия для подключения, - говорит начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения АО «ДРСК» Павел ЧЕХОВСКИЙ. - Но сервис учитывает все эти особенности, и выполняет свою главную задачу - существенно облегчить процесс взаимодействия заявителя с сетевой организацией.



В этом году планируется разработка и внедрение электронной подписи для заявителей, что позволит заключать договор дистанционно, через сервис «Личный кабинет».



Зарегистрировавшись в «Личном кабинете» на сайте компании drsk.ru и получив индивидуальный пароль, заявитель может подать электронную заявку на технологическое присоединение собственного объекта к сети и отслеживать все этапы выполнения процедуры не посещая офис сетевой организации. Кроме того, позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-1000-397, вы можете оставлять вопросы, возникающие в процессе технологического присоединения. Все обращения оперативно обрабатываются и передаются специалистам компании. Звонок бесплатный.